برج السرطان حظك اليوم الجمعة 15 يوليو 2016

برج السرطان على الصعيد المهنى:

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على الصعيد العاطفى:

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برج السرطان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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سوف تستمتع اليوم بمكان عملك حيث يسوده جو من الألفة أكثر من أى وقت سابق، وقد تجد حماسة جديدة تسود جو العمل لديك اليوم ، كما أنك تتلقى الدعم النشط من زملائك لإتمام المسئوليات الخاصة بك، ولكن الوقت يعتبر المؤثر الأول فى حياتك العملية فلا بد من أن تدرك الوقت عنصر بالغ الخطورة ويمكن أن يجعل عملك أفضل بكثير أو أسوأ بكثير ، وهذا يعتمد على تنظيمه وأن تعطى هواياتك أيضا وقتها.اليوم مثالى لتصحيح أى مشاكل نشئت مؤخرا فى علاقتك مع الحبيب ، ولكن لابد من أن تتخذ انت الخطوة الأول ، وتضع كبريائك جانبا وتأخذ الأمور ببساطة أكثر، فشريكك سينتظر منك ذلك.عليك أن تكون حذرا من الطقس المتغير ، فمعناتك من التهاب الجيوب الأنفية لديك بسبب إهمالك، فلابد من أن تتوخى الحذر لصحتك، كما أن مشاكل الأرق ترهقك فى هذه الأيام ، ولذلك فعليك التخلى عن تناول الكافيين قبل التوجه للنوم.سيكون لديك ميل قوى إلى الرغبة فى شراء الأشياء باندفاع ، ولذلك فعليك اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة فى المال الذى أصبح يخرج عن نطاق السيطرة ،وهذا يمكن أن يؤدى إلى تكبد الديون الآن وشراء سلع باهظة الثمن التى ليست غير عملى، فلابد من أن تعرف الفرق بين احتياجات ورغبات.