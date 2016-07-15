برج العذراء حظك اليوم الجمعة 15/7/2016

برج العذراء على الصعيد المهني:

>

على الصعيد العاطفي:

>

برج العذراء على الصعيد الصحي:

>

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

>

توقعات مواليد برج العذراء على الصعيد المهنى جيدة ، فمديرك يدفعك للأمام كونه يجدك تعمل بتركيز مبهر وتؤدى المهام على أكمل وجه ، فأنت استطعت أن تكتسب ثقتهم و تقديرهم و احترامهم .أنت تتعامل بعقلانية شديدة مع الشريك ، و لذلك فالصعيد العاطفى لمواليد البرج يسير بخطى مستقرة و ثابتة ، واعلم أن هناك الكثير من المفاجآت فى انتظاركم.لمواليد برج العذراء اهتم بنوعية الأغذية التى تتناولها ، فابتعد تماما عن تناول الحلويات و النشويات بكميات كبيرة لكى لا تتفاجأ بزيادة وزن هائلة .يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أن تعاملك بشكل إيجابى مع المشاكل التى تحيطك يجعلك دائما محط الانتباه ، حيث تتمتع بشخصية جذابة وموهبة فى التخلص من الطاقة السلبية و بث الطاقة الإيجابية.