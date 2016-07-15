برج العذراء حظك اليوم الجمعة 15/7/2016

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توقعات مواليد برج العذراء على الصعيد المهنى جيدة ، فمديرك يدفعك للأمام كونه يجدك تعمل بتركيز مبهر وتؤدى المهام على أكمل وجه ، فأنت استطعت أن تكتسب ثقتهم و تقديرهم و احترامهم .
على الصعيد العاطفي:
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أنت تتعامل بعقلانية شديدة مع الشريك ، و لذلك فالصعيد العاطفى لمواليد البرج يسير بخطى مستقرة و ثابتة ، واعلم أن هناك الكثير من المفاجآت فى انتظاركم.
برج العذراء على الصعيد الصحي:
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لمواليد برج العذراء اهتم بنوعية الأغذية التى تتناولها ، فابتعد تماما عن تناول الحلويات و النشويات بكميات كبيرة لكى لا تتفاجأ بزيادة وزن هائلة .
توقعات علماء الفلك لبرج العذراء
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يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء أن تعاملك بشكل إيجابى مع المشاكل التى تحيطك يجعلك دائما محط الانتباه ، حيث تتمتع بشخصية جذابة وموهبة فى التخلص من الطاقة السلبية و بث الطاقة الإيجابية.
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شبكةعيونالإخبارية
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