برج العقرب حظك اليوم الجمعة 15 يوليو 2016

برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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أنت شخص ذكى بشكل كاف لكى تصل إلى ما تريده بدون مساعدات خارجية ولكن عليك الانتباه أن طلب المساعدة فى بعض الوقت أمر ضرورى لتنفيذ ما تريده، فعليك التخلص من الخوف والتحلى بالشجاعة اللازمة.أمورك العاطفية بدأت تتحسن إلى حد كبير وشريك حياتك يحاول إنجاح العلاقة، وأنت الآن تشعر بنسبة أعلى من الأمان لذلك حاول السيطرة على مشاعرك وإعطاء شريكك فرصة لإظهار حسن النية بدون غموض.تقوم بالعادات الصحية الخاطئة من أجل التلسية، لذلك ابتعد عن تلك العادات واستخدم الرياضة للتسلية.لا يوجد أفضل من الاسترخاء ووضع المشكلات جانبا ولو لبعض الوقت، احصل على إجازة قصيرة ولا تهدر حياتك فى للعمل.