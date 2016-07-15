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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 15 يوليو 2016

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برج العقرب حظك اليوم الجمعة 15 يوليو 2016 برج العقرب حظك اليوم الجمعة 15 يوليو 2016

على الصعيد المهني:
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أنت شخص ذكى بشكل كاف لكى تصل إلى ما تريده بدون مساعدات خارجية ولكن عليك الانتباه أن طلب المساعدة فى بعض الوقت أمر ضرورى لتنفيذ ما تريده، فعليك التخلص من الخوف والتحلى بالشجاعة اللازمة.

على الصعيد العاطفي:
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أمورك العاطفية بدأت تتحسن إلى حد كبير وشريك حياتك يحاول إنجاح العلاقة، وأنت الآن تشعر بنسبة أعلى من الأمان لذلك حاول السيطرة على مشاعرك وإعطاء شريكك فرصة لإظهار حسن النية بدون غموض.

برج العقرب على الصعيد الصحي:
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تقوم بالعادات الصحية الخاطئة من أجل التلسية، لذلك ابتعد عن تلك العادات واستخدم الرياضة للتسلية.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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لا يوجد أفضل من الاسترخاء ووضع المشكلات جانبا ولو لبعض الوقت، احصل على إجازة قصيرة ولا تهدر حياتك فى للعمل.
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مصر 365

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