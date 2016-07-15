حظك اليوم الحوت ليوم الجمعة 2016/7/15

حظك لبرج الحوت على الصعيد المهنى
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يعانى هذا البرج من بعض الأخبار السيئة التى تتردد على مسامعه فى تلك الفترة، لكن الثبات والصبر والقوة يجب أن يكونوا من أهم الدوافع التى تخرجه من مشاكله، حتى يستطيع العودة إلى مستوى الطبيعى فى العمل .
حظك لبرج الحوت على الصعيد العاطفي:
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الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة لهم، فمزيد من العواطف والمشاعر التى ستزين حياتهم وتنسيهم تراجعهم فى العمل .
حظك لبرج الحوت على الصعيد الصحي:
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لا داعى للخوف أو القلق بشأن حياتهم الصحية، فكل الأمور ستكون على مايرام.
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شبكةعيونالإخبارية
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