أخبار عاجلة

تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

محامى حسام حسن: التصالح لا يعنى إخلاء سبيل العميد.. والمحكمة صاحبة القرار

Google+ Print
محامى حسام حسن: التصالح لا يعنى إخلاء سبيل العميد.. والمحكمة صاحبة القرار محامى حسام حسن: التصالح لا يعنى إخلاء سبيل العميد.. والمحكمة صاحبة القرار
قال أشرف عبد العزيز، محامى حسام حسن ومساعده وإدارى فريق المصرى، إن تصالح موكله ومساعديه مع مصور وزارة الداخلية، لا يعنى إخلاء سبيله، مؤكداً أن مدرب النادى المصرى البورسعيدى ما زال متواجداً فى سجن طره.

وأضاف عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية مع سعيد حساسين ببرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، :"تم إقرار التصالح من أمين الشرطة مع الكابتن حسام حسن ومساعديه، لكن التصالح لا يعنى إخلاء سبيل حسام لأن كل الأوراق والقضية ستنظر أمام المحكمة وهى صاحبة الرأى الأول والأخير والجلسة ستقام فى موعدها يوم السبت".

وأوضح أن:"التصالح أوراق تقدم للمحكمة تبين أن التصالح بين حسام حسن ومساعديه مع المجنى عليه والمحكمة صاحبة القرار فى إخلاء سبيل".

بالصور.. ننفرد بنشر صور جلسة صلح مصور مديرية الأمن فى قضية حسام حسن
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365