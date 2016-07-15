محامى حسام حسن: التصالح لا يعنى إخلاء سبيل العميد.. والمحكمة صاحبة القرار

قال أشرف عبد العزيز، محامى حسام حسن ومساعده وإدارى فريق المصرى، إن تصالح موكله ومساعديه مع مصور وزارة الداخلية، لا يعنى إخلاء سبيله، مؤكداً أن مدرب النادى المصرى البورسعيدى ما زال متواجداً فى سجن طره.

وأضاف عبد العزيز، فى مداخلة هاتفية مع سعيد حساسين ببرنامج "انفراد" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، :"تم إقرار التصالح من أمين الشرطة مع الكابتن حسام حسن ومساعديه، لكن التصالح لا يعنى إخلاء سبيل حسام لأن كل الأوراق والقضية ستنظر أمام المحكمة وهى صاحبة الرأى الأول والأخير والجلسة ستقام فى موعدها يوم السبت".

وأوضح أن:"التصالح أوراق تقدم للمحكمة تبين أن التصالح بين حسام حسن ومساعديه مع المجنى عليه والمحكمة صاحبة القرار فى إخلاء سبيل".

بالصور.. ننفرد بنشر صور جلسة صلح مصور مديرية الأمن فى قضية حسام حسن

>