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برج القوس حظك اليوم الجمعة 14 يوليو 2016

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برج القوس حظك اليوم الجمعة 14 يوليو 2016 برج القوس حظك اليوم الجمعة 14 يوليو 2016

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برج القوس على الصعيد المهنى:
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الأمر يزداد صعوبة فى العمل، لذلك يجب أن تقبل عروض المساعدة من زملائك حتى يقل ضغط العمل تدريجيا.

فعليك أن تعزز علاقاتك مع زملاء العمل بشكل أكبر كى تسطيع العمل ضمن فريق عمل متجانس ومتقارب، كما أنك بحاجة إلى تقدير لأداء بحماس مزدوج فى مجال عملك.

برج القوس على الصعيد العاطفى:
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حاول أن تستغل سحرك وجاذبيتك اليوم مع شريك حياتك الذى لا يستطيع أن يرفض لك طلبا ، لأنك تحتل مكانة كبيرة فى قلبه، ولذلك فعليك عدم التعامل مع الحبيب بجفاء اليوم.

برج القوس على الصعيد الصحى:
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جسمك المثالى يعمل بدون توقف ، ولذلك فعليك أن تهتم بجسمك أكثر من ذلك ، ويجب عليك ممارسة الرياضة بشكل جيد،إذا كان جسمك يواجه صعوبات فلابد من أن تعمل بشكل طبيعى لاتخاذ تدابير احترازية، كما عليك زيادة نسبة المياه.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
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تتسم حياتك الخاصة بعدد من النزاعات، فلا تدع الأمر يصيبك بالإحباط، حتى وإن واجهت الأسوأ اليوم، انتظر قليلا، لأن الحل يأتى من الداخل فى بعض الأحيان، و لا تقلل من أى أعراض جسدية قد تحس بها، فعليك البحث عن السبب.
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مصر 365

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