موريتانيا تأمل فى مشاركة كبيرة خلال قمة نواكشوط

قال محمد الأمين ولد الشيخ، الناطق باسم الحكومة الموريتانية، إن بلاده تأمل فى مشاركة كبيرة خلال انعقاد اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية المقرر انعقادها فى العاصمة نواكشوط، فى 23 يوليو الجارى.

وأشار ولد الشيخ خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء، اليوم الخميس، إلى أن بلاده تواصل استعداداتها لاستضافة القمة العربية المقبلة .

من جانبها قالت وزيرة العمران الموريتانية آمال بنت مولود، إن الحكومة تسعد لإقامة مسجد كبير فى نواكشوط مكون من منشآت متكاملة لمجمع إسلامي، ومدرسة قرآنية، يعكس ارتباط الحكومة والشعب الموريتانيين بديننا الإسلامى الحنيف.