دراسة أمريكية تؤكد: جين الزهايمر يظهر فى الطفولة

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الجينات المرتبطة بمرض الزهايمر قد تبدأ فى مرحلة الطفولة المبكرة.

وأشار الباحثون إلى أنهم قد عرفوا منذ وقت طويل أن جين يسمى “APOE” يرتبط بالإصابة بمرض الزهايمر، لكنهم اكتشفوا مؤخراً أن الناس الذين يحملون الجين المعروف باسم “E4” لديهم خطر أعلى من المتوسط للإصابة بالمرض.

وتؤكد نتائج الدراسة الجديدة التى نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى ‘Health day News”، على أن الجين “E4” يبدأ فى مرحلة الطفولة المبكرة، ويسبب بطئ نمو مناطق معينة فى المخ.

وقالت الدكتورة ليندا تشانغ، طبيبة الأعصاب فى جامعة هاواى، إن هذه هى نفس مناطق الدماغ التى غالبا ما تضمر فى الأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر.

وما هو أكثر من ذلك، وجد الباحثون أن بعض الأطفال الذين لديهم جين “E4” فى مخهم، كانوا يعانون من سوء أداء اختبارات الذاكرة ومهارات التفكير.

جدير بالذكر أن اثنين من الدراسات التى أجريت مؤخراً أظهرت أن الرضع الذين لديهم جين “E4” عانوا من بعض التشوهات الهيكلية فى مناطق بالدماغ التى ترتبط بمرض الزهايمر.

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