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إصابة 5 فى حادثين متفرقين بطريق الزعفرانة - غارب

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إصابة 5 فى حادثين متفرقين بطريق الزعفرانة - غارب إصابة 5 فى حادثين متفرقين بطريق الزعفرانة - غارب
أصيب مساء اليوم الخميس، 5 أشخاص فى حادثين متفرقين بطرق البحر الأحمر تم نقل المصابين لمستشفى غارب المركزى، وتم تحرير محاضر بالحدثين وأخطرت النيابة العامة.

تلقى الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر اخطارا من غرفة عمليات الاسعاف يفيد نقلاب سيارة مكروباص بطريق الزعفرانه غارب وتحديدا بالكيلو 20.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف وتبين إصابة كلا من فاتن محمد أحمد 20 سنة مصابة بكدمة بالظهر، وسماح محمد خيري 13 سنة مصابة بجرح قطعى بالكتف الأيمن 1.5سم، وسعاد تونسي محمد 36 سنة مصابة بكدمة بالقدم اليمنى جميعهم مقيمين القاهرة.

وفى الحادث الثانى انقلاب سيارة ملاكي رقم 3196 ط،ص،و بالكيلو 1 طريق الزعفرانة غارب تبين اصابة هدي ذكي محمد 24 سنة مصابة بتجمع دموي بجوار العين اليمني و اية عادل فتحي 26 سنه مصابة بجروح وسحجات متفرقة بالجسم مقيمين الغردقة تم نقلهم جميعا لمستشفى غارب المركزى.

مصرع شخص غرقا بشاطئ قرية سياحية فى الزعفرانة
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