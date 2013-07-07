فيديو جديد يُظهر بشاعة تعامل مؤيدي مرسي مع "حمادة" ضحية سيدي جابر

كتب : مروة مرسي الأحد 07-07-2013 15:37

تداول نشطاء من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو جديدًا لضحايا مجزرة سيدي جابر، الذين تم رميهم من أعلى أحد العقارات.

يظهر الفيديو، مشاهد من زاوية متخلفة توضح كيفية جذب المعتدين لـ"حمادة" الصبي الذي لقي مصرعه في الحادث، وتظهر اعتدائهم عليه بالأسلحة البيضاء، بجوار خزان العقار، ثم إلقائه من أعلى إلى المنور، بصورة أكثر وحشية من التي ظهرت في الفيديو الشهير الذي أظهر إلقاءهم لباقي أصدقاء حمادة من أعلى خزان العقار.

كما أظهر الفيديو الذي نقتله صفحة "مصر دولة مدنية "، تفاصيل الاعتداء الذي وقع على الضحية "محمد بدر حسونة" الشهير " بحمادة بدر" والذي أكد والده لـ"الوطن" إلقاء نجله من الدور الخامس بفنا العمارة، فضلاً عن تشويه جثمانه من قبل مؤيدي مرسي.