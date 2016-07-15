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طبيب نفسى يحذر: لعبة "البوكيمون" تعزز الشعور بالوحدة وتسبب الاكتئاب

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طبيب نفسى يحذر: لعبة "البوكيمون" تعزز الشعور بالوحدة وتسبب الاكتئاب طبيب نفسى يحذر: لعبة "البوكيمون" تعزز الشعور بالوحدة وتسبب الاكتئاب
انتشرت لعبة "بوكيمون جو" لتصبح منبع اهتمام الشباب فى كل مكان حول العالم، ومع هوس الكثير من الأبناء بها يظن الأهل أن هذه اللعبة قد تسبب لهم "الجنون".

وهو ما ينفيه الدكتور "مينا جورج" رئيس قسم التأهيل النفسى بمستشفى العباسية، مشيرا إلى أن الجنون له أسباب وأعراض مختلفة لا تحدث بسبب التعلق بلعبة على الإطلاق، ولكن التعلق بالألعاب بدرجة تصل للهوس والولع بها يصيب الشباب بأنواع مختلفة من الخلل النفسى.

وتابع: "تشترك ألعاب السوشيال ميديا بشكل عام فى إصابة الشباب بخلل نفسى فى كل سلوكياتهم وهو ما يؤدى بهم إلى حالات الاكتئاب التى انتشرت بصورة كبيرة مؤخرا، وينتج هذا الخلل من الجلوس فترات طويلة أمام اللعبة مع الارتباط الشديد بها وتركيز تفكير الفرد حول إيجاد حلول جديدة للوصول لنتائج أعلى فى هذه اللعبة".

وأضاف الدكتور "مينا" قائلا: "من المفترض أن يكون تعلق وهوس الفرد بإنسان مثله، لأننا اجتماعيون بطبيعتنا نحب من يتحدث معنا ونتبادل معه الرأى، ولكن غير الطبيعى أن يتعلق الفرد بلعبة تافهة لا تعمل على تنمية الذكاء أو تنمية قدراته الجسمانية، مما يجعل تفكيره وردود أفعاله تجاه الأمور الحياتية الهامة سطحية".

وأشار "مينا جورج" إلى أن هوس الشباب بلعبة "بوكيمون" يعزز إحساسهم بالوحدة ويقلل من قدرتهم على التواصل الاجتماعى مما يصيبهم بالاكتئاب، معتبرا أقصى مدة يمكن أن يجلسها الفرد أمام هذه اللعبة وغيرها من ألعاب السوشيال ميديا هى نصف ساعة فى اليوم.


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