إصابة 13 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات قرب رام الله

أصيب 13 فلسطينيا ، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لإحدى البلدات قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة .

وذكرت مصادر محلية مساء اليوم الخميس أن عناصر وحدة خاصة من قوات الاحتلال “مستعربين” تسللوا إلى بلدة “المزرعة الغربية” لاعتقال أحد الشبان ، ولدى انكشاف أمرهم ومحاصرتهم من قبل شبان البلدة، أطلقوا الرصاص الحي باتجاه الشبان ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص على الأقل أحدهم بحال الخطر.

وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات رام الله، فيما اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات كبيرة إلى البلدة ومحيطها.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 9 إصابات بالرصاص الحي إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله جميعها بالأطراف باستثناء إصابة بالبطن جرى إدخالها للعمليات.