أخبار عاجلة

تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بالصور..الشباب والرياضة بالوادى الجديد تواصل فعاليات منتدي الحوار الوطني للشباب

Google+ Print
صورة من الحدث

صورة من الحدث

مراسل«ONA»:
> تواصل مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، لليوم الثالث علي التوالي، فعاليات منتدي الحوار الوطني للشباب فى جولته الاخيرة بمركز بلاط، وذلك بجمعية تنمية المجتمع ببلاط بالتعاون مع مركز شباب بلاط .

وقال يحى دياب، مديرعام الشباب والرياضة بالوادى الجديد، في تصريح صحفي، إن منتدى الحوار يشارك فيه شباب من مختلف الطوائف، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التى تتعلق بالتنمية بمركز بلاط، وتتعلق بالصحة والتعليم والتنمية الزراعية والرى والسياحة والبطالة .

FB_IMG_1468528715304 FB_IMG_1468528723241 FB_IMG_1468528730625 FB_IMG_1468528742206 FB_IMG_1468528739672

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا