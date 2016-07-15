بالصور..الشباب والرياضة بالوادى الجديد تواصل فعاليات منتدي الحوار الوطني للشباب

مراسل«ONA»:

> تواصل مديرية الشباب والرياضة بالوادى الجديد، لليوم الثالث علي التوالي، فعاليات منتدي الحوار الوطني للشباب فى جولته الاخيرة بمركز بلاط، وذلك بجمعية تنمية المجتمع ببلاط بالتعاون مع مركز شباب بلاط .

وقال يحى دياب، مديرعام الشباب والرياضة بالوادى الجديد، في تصريح صحفي، إن منتدى الحوار يشارك فيه شباب من مختلف الطوائف، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات التى تتعلق بالتنمية بمركز بلاط، وتتعلق بالصحة والتعليم والتنمية الزراعية والرى والسياحة والبطالة .