هانى رسلان: الموقف المصري من اتفاقية عنتيبي لم يتغير

قال الدكتور هانى رسلان، رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام سابقًا، إن مشاركة مصر فى اجتماعات دول حوض النيل بعد غياب 6 سنوات، لا يوجد لها تفسير واضح أو محدد، مشيرًا إلى أن الموقف المصري من اتفاقية عنتيبي لم يتغير.

وأضاف رسلان، خلال حواره ببرنامج ساعة من مصر الذى يذاع على فضائية الغد، مع الإعلامى محمد المغربى، أن الوفد المصري من المتوقع أن يقترح عمل خريطة بفواقد نهر النيل، مشددًا على أن الخلافات المائية بين مصر ودول حوض النيل هي خلافات سياسية فى الأساس، وكان الطرف الفاعل فيها دولتان، هما إثيوبيا وأوغندا.