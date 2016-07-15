خبير فلسطينى: حذف إدانة الاستيطان من تقرير اللجنة الرباعية انحياز لإسرائيل

قال هاني المصري، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن الأمم المتحدة فى حالة حرج شديد، لأن الجانب الفلسطيني اعتبر تقرير اللجنة الرباعية منحاز لإسرائيل، وهذا تطور سلبي، يحدث لأول مرة لأن الأمم المتحدة كانت دائماً تدين الاحتلال والاستيطان غير القانوني، وغير الشرعي، موضحًا أن تقرير الرباعية كان به فقرة تتحدث عن عدم شرعية الاستيطان تم حذفها بعد لقاء وزير الخارجية الأمريكي جون كيري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف المصري، خلال حواره عبر برنامج وراء الحدث، أن الوضع الحالي خطير، لاسيما بعدما ظهر المجتمع الدولي منحازاً لإسرائيل، وهو ثمرة خبيثة للوضع العربي الهش الذى يشهد صراعات وحروبا داخلية، وهرولة نحو التطبيع مع إسرائيل دون الالتزام بمبادرة السلام العربية، وبنودها، فيما تمسكت إسرائيل ببعض الشروط من أجل التفاوض، وحديث الاحتلال بأن هذه التعديلات ردًا على العنف الفلسطيني وهو قلب للحقيقية رأسًا علي عقب بشكل كامل.