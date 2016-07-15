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سبب صور “سيلينا غوميز” المثالية

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سبب صور “سيلينا غوميز” المثالية سبب صور “سيلينا غوميز” المثالية

تعد المغنية الأمريكية الشابة “سيلينا غوميز” الفنانة الأكثر شعبية على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام”، إذ يصل عدد متابعيها نحو 89 مليون متابع.

وبالطبع، هنالك سبب وجيه لذلك، فهي ذكية للغاية بالتقاط الصورة المثالية من الجهة المناسبة التي تظهرها بطريقة جذابة ومثيرة في آن معاً، أو على الأقل، اختيارها للتأثيرات المناسبة التي يتحيها تتطبيق “انستغرام هو ما يجعل صورها التي تبدو عادية إلى صور مثيرة للغاية!

ولإلتقاط صور مثالية كـ”سيلينا غوميز” إليك بعض أسرار يكشفها خبير المكياج خاصتها “هونغ فانغو” قائلاً: “هنا صور من الانستغرام معدلة وأخرى غير معدلة، فبدلاً من استخدام تأثيرات الانستغرام فوراً ،استخدام الأدوات المتوافرة؛ كالسطوع والتباين، والدفء، التشبع، اللون، التصغير والحدة.”

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