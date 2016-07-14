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صراع الصفقات - كلوب يواصل التخلص من لاعبي ليفربول.. إيبي إلى بورنموث

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صراع الصفقات - كلوب يواصل التخلص من لاعبي ليفربول.. إيبي إلى بورنموث صراع الصفقات - كلوب يواصل التخلص من لاعبي ليفربول.. إيبي إلى بورنموث

أعلن نادي بورنموث الإنجليزي التعاقد رسميا مع لاعب ليفربول الشاب جوردان إيبي لمدة 4 مواسم.

وكشف نادي ليفربول عن رحيل لاعبه الشاب إلى بورنموث عبر موقعه الرسمي، بعد 4 مواسم ونصف قضاها ضمن صفوف الحمر.

ولعب إيبي البالغ من العمر 21 عاما مع ليفربول 58 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف.

ويعد إيبي هو رابع لاعب يرحل عن ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد كولو توريه ومارتن سكرتيل وجواو تيكسيرا.

ويسعى المدير الفني لفريق ليفربول يورجن كلوب للتعاقد مع مجموعة مميزة من اللاعبين للمنافسة على البطولات الموسم المقبل، وبالفعل تعاقد مع ساديو ماني والحارس لوريس كاريوس وماركو جرويش والمدافع جولي ماتيب.

كذلك يتخلص كلوب من اللاعبين أصحاب المستوى المتواضع في ليفربول للتعاقد مع غيرهم.

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