صراع الصفقات - خطوة مفاجئة.. يوفنتوس يريد ضم إيجواين برقم ضخم

اقترب نادي يوفنتوس الإيطالي من التعاقد مع مهاجم نابولي ومنتخب الأرجنتين جونزالو إيجواين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو أن إيجواين وافق بالفعل على الانتقال لنادي يوفنتوس.

وأضاف دي مارزيو عبر موقعه الرسمي أن المهاجم الأرجنتيني سيتقاضى راتبا سنويا في يوفنتوس يبلغ 7.5 ملايين يورو.

وإذا رفض نادي نابولي التخلي عن إيجواين سيحاول يوفنتوس إدخال لاعبه ستيفانو ستورارو ضمن الصفقة.

وفي حالة رفض نابولي بيع إيجوايين نهائيا سيدفع يوفنتوس الشرط الجزائي في عقده الذي يبلغ 94 مليون يورو، وهذا وفقا لما ذكرته شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإيطالية.

وحصل إيجواين البالغ من العمر 28 عاما على لقب هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي برصيد 36 هدفا، وهو عدد تاريخي من الأهداف للاعب في موسم واحد بالكالتشيو.