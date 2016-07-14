بالفيديو - مرتضى منصور: 5 أسباب وراء الموافقة على رحيل كهربا إلى السعودية

عدد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أسباب الموافقة على رحيل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق إلى اتحاد جدة السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

الزمالك وافق رسميا على رحيل كهربا إلى اتحاد جدة لمدة موسم على سبيل الإعارة. (طالع التفاصيل)

وتحدث مرتضى منصور خلال اجتماعه مع الجهاز الفني بقيادة محمد حلمي، وبحضور كهربا عن أسباب الموافقة على العرض السعودي.

ويستعرض FilGoal.com النقط التي سردها مرتضى منصور في فيديو مصور من داخل النادي.

(1) مجلس إدارة الزمالك وافق بالإجماع على احتراف كهربا إلى اتحاد جدة.

(2) بعد استطلاع رأي الجهاز الفني. الجهاز وافق على احتراف كهربا.

(3) لتحقيق رغبة كهربا في الاحتراف وخوض التجربة السعودية. ولن نقف أمام رغبة أي لاعب، وأكدنا ذلك من قبل.

(4) لتدعيم العلاقات المصرية السعودية.

(5) كهربا صمم من قبل على اللعب في نادي الزمالك ورفض الانضمام إلى المنافس.

ومن جانبه أكد محمد حلمي على استطلاع رأيه من قبل مجلس الإدارة على رحيل كهربا. وهو ما وافق عليه. (طالع التفاصيل)

كما وجه كهربا رسالة إلى مرتضى منصور وكذلك الجماهير عقب رحيله عن الفريق. (طالع التفاصيل)

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