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مرتضى عن أزمة حسام: لا يليق.. ولماذا لم يُحبس اللاعب المعتدي على ضابط في الكمين؟

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مرتضى عن أزمة حسام: لا يليق.. ولماذا لم يُحبس اللاعب المعتدي على ضابط في الكمين؟ مرتضى عن أزمة حسام: لا يليق.. ولماذا لم يُحبس اللاعب المعتدي على ضابط في الكمين؟

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن ما حدث مع حسام حسن المدير الفني للمصري "لا يليق" وذلك تعليقا على قرار الحبس.

وكانت نيابة الإسماعيلية قد قررت يوم الثلاثاء حبس حسام حسن على ذمة التحقيق في تهم مقاومة السلطات وإتلاف ممتلكات وسرقة الكارت الخاص بالكاميرا الخاصة برقيب الشرطة من مديرية أمن الإسماعيلية، عقب أحداث الشغب التي تبعت لقاء المصري والمحلة في ختام الدوري الممتاز.

قبل أن يقرر رضا عبد المجيد رقيب الشرطة المعتدى عليه من قبل حسام حسن التنازل عن القضية المرفوعة ضد الأخير حسبما أعلن الموقع الرسمي للنادي المصري. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى منصور: "سعيد بانتهاء ومرور أزمة حسام حسن".

وأضاف في تصريحات مصورة "حسام أخطأ ولكن الكل يخطأ. وحزين مما قاله محافظ بورسعيد".

وأوضح "لماذا خرج ليقول أن حسام حسن ليس بورسعيد وليس لنا علاقة به ومن سينزل من أجله سيتم القبض عليه؟ لماذا فعل ذلك؟ حسام حسن هو من أعاد البسمة إلى بورسعيد".

وواصل "حسام حسن أعتذر فلماذا تم حبسه. هذا لا يليق. نعم هو أخطأ ولكنه اعتذر ولابد ألا ندمره".

وأكمل حديثه قائلا: "ولماذا لم يتم حبس اللاعب الذي اعتدى بالضرب على ضابط خلال كمين؟ هل لأنه يلعب في فريق كبير؟".

وأردف "يجب تطبيق العدل على الجميع. العدل أساس الملك".

وأتم "ما حدث يعد درسا لحسام حسن. لا يوجد أي شيء يستاهل ذلك".

شاهد الفيديو

** حديث مرتضى عن حسام حسن منذ الدقيقة 13:24 وحتى النهاية**

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