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بالفيديو - مرتضى يكرر: حضور لقاء صن داونز لأعضاء النادي فقط.. ورسالة تحذير

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بالفيديو - مرتضى يكرر: حضور لقاء صن داونز لأعضاء النادي فقط.. ورسالة تحذير بالفيديو - مرتضى يكرر: حضور لقاء صن داونز لأعضاء النادي فقط.. ورسالة تحذير

كرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تأكيده على حضور أعضاء النادي فقط لمباراة الفريق أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يستعد لمواجهة صن داونز يوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا بحضور الجماهير وفقا للوائح الاتحاد الإفريقي.

وتحدث مرتضى منصور عقب اجتماعه مع الجهاز الفني ومحمود عبد المنعم "كهربا" بخصوص الاحتراف، على الحضور الجماهيري في المباراة والذي "يختص على الأعضاء فقط".

وقال مرتضى منصور: "وصل إلى الزمالك خطابا يؤكد أنه وبالتنسيق مع الجهات الأمنية تقرر حضور 3 ألف عضوا للنادي".

وأضاف في تصريحات مصورة "أكرر. الحضور لأعضاء النادي فقط وسيتم توزيع التذاكر على الأعضاء بداية من مساء يوم الخميس".

وأوضح "وسيتحرك الأعضاء من داخل نادي الزمالك يوم الأحد في تمام الحادية عشر صباحا. وهم فقط من سيحضر المباراة".

وواصل في رسالة تحذيرية إلى الأولتراس "أحذر من الآن. المباراة للأعضاء فقط. الأمن لن يتهاون ويعي تماما لكل شيء".

وأتم "سنطلب زيادة عدد الحاضرين من أعضاء النادي إلى 5 ألف بدلا من 3 ألف وسنرى إذا سنحصل على موافقة أم لا. وسيتم توزيع التذاكر على أعضاء النادي فقط".

** حديث مرتضى بخصوص الجماهير منذ الدقيقة 7:40 حتى النهاية**

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فيديو اليوم السابع

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