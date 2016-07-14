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نشرةONA ا شراكة المحور ودويتش فيله..أسامة الشيخ مستشار العاصمة..إنذار النهار للنايل سات..موسم رابع لأبو حفيظة علىmbc مصر ‎

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أسامة الشيخ_أكرم حسنى_أسامة كمال

أسامة الشيخ_أكرم حسنى_أسامة كمال

 

إعداد – إنجي لطفي

تنشر وكالة «ONA» نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج “التوك شو”، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية.

 

وقعت قناتي المحور مع قناة دويتشه فيله عربية اتفاقية شراكة تقوم من خلالها قناة المحور بإعادة عرض برنامجي “ضيف وحكاية” و ” CLICK” من إنتاج القناة الألمانية..للمزيد المحور كشفت مصادر مطلعة لوكالة ONA، الخميس، عن تولي المهندس أسامة الشيخ، منصب مستشار التطوير وتنظيم قناتي العاصمة والعاصمة 2، لمدة 4 شهور فقط..للمزيد

المهندس أسامة الشيخ – أرشيفية

المهندس أسامة الشيخ – أرشيفية

وجهت شركة “ترنتا” للإنتاج الفني، والمالكة لشبكة تلفزيون النهار، إنذارًا للشركة المصرية للأقمار الصناعية “نايل سات”، بخصوص حقوق البث الحصري لمباريات بطولة كأس 2015-2016..للمزيد

ألبرت شفيق – رئيس مجلس إدارة قنوات النهار

ألبرت شفيق – رئيس مجلس إدارة قنوات النهار

قال الإعلامي، أكرم حسني، الشهير بشخصية أبو حفيظة، إنَّه بصدد التحضير للموسم الرابع من برنامج «أسعد الله مساءكم» ..للمزيد

الفنان _أبو حفيظة

الفنان _أبو حفيظة

قال محمد هاني، رئيس قنوات CBC، في تصريح خاص لوكالة ONA، إنع من المقرر عرض الموسم الثالث من برنامج أعزائي المشاهدين مفيش مشكلة خالص خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر المقبل”..للمزيد

«أعزائي المشاهدين مفيش مشكلة خالص»

«أعزائي المشاهدين مفيش مشكلة خالص»

جمعت لقطة كوميدية الإعلامية سهام صالح مقدمة برنامج ” صباحك مصري” على شاشة MBC مصر2 مع الفنان الشاب طاهر أبو ليلة، الشهير بدور “شكوكو عبد الشكور”..للمزيد

الإعلامية سهام صالح والفنان شكوكو عبد الرؤوف

الإعلامية سهام صالح والفنان شكوكو عبد الرؤوف

يعود الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج “القاهرة 360″ المذاع على شاشة “القاهرة والناس” مساء اليوم الخميس فى تمام الساعة الـ10 مساءً ليناقش كافة الأحداث السياسية والرياضية والفنية التى وقعت فى الفترة الاخيرة..للمزيد

الإعلامي أسامة كمال

الإعلامي أسامة كمال

بعد توقف طوال شهر رمضان الكريم، وإجازة عيد الفطر المبارك، يعود برنامج ” حوار القاهرة” الذي يقدمه الاعلامي عمرو عبد الحميد على قناة “سكاي نيوز عربية” في العاشرة مساء السبت المقبل..للمزيد

الإعلامي عمرو عبد الحميد

الإعلامي عمرو عبد الحميد

 

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