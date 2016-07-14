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إيطاليا: نحو 675 مهاجرا توفوا في تحطم سفينة في أبريل 2015

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إيطاليا: نحو 675 مهاجرا توفوا في تحطم سفينة في أبريل 2015 إيطاليا: نحو 675 مهاجرا توفوا في تحطم سفينة في أبريل 2015

مهاجرون (أرشيف)

قالت البحرية الإيطالية يوم الخميس إن رفات ما يصل إلى 675 شخصا انتشلت من حطام سفينة كانت تقل مهاجرين غرقت في 2015. جاء الإعلان بعدما أنهت السلطات الإيطالية عملية لانتشال الجثث من أحد أسوأ الكوارث التي شهدها البحر المتوسط.

وانقلبت سفينة الصيد بالقرب من ساحل ليبيا في أبريل نيسان 2015. وقال الناجون في البداية للمحققين إن ما يصل إلى 800 شخص كانوا مكدسين على متنها.

وتسببت صعوبات لوجيستية في تأخير انتشال الحطام من قاع البحر وهو ما تم قبل نحو أسبوعين فقط وجرى قطره إلى صقلية حيث تمكنت سلطات الطوارئ أخيرا من فتح جسم القارب الذي كان الكثير من اللاجئين محاصرين فيه.

وبحسب رويترز قال نيكولا دي فيليتشه القائد في البحرية في مؤتمر صحفي أقيم لإعلان انتهاء العملية إن سلطات الطوارئ عثرت على رفات 458 شخصا داخل جسم القارب.

وبإضافة هذا الرقم لمن عثر عليهم في البحر في أماكن مجاورة يرتفع عدد القتلى المؤكد إلى نحو 675 شخصا.

وسيبقى الرقم تقريبيا نظرا لأن بعض الضحايا لن يتم على الأرجح العثور على جثثهم وأيضا بسبب تحلل الكثير من الجثث التي تم انتشالها.

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