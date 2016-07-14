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محامي «أزهري»: اختيار هاشم قيسية رئيسًا لمجلس إدارة القناة

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محامي «أزهري»: اختيار هاشم قيسية رئيسًا لمجلس إدارة القناة محامي «أزهري»: اختيار هاشم قيسية رئيسًا لمجلس إدارة القناة

قناة أزهري

كتب: هاني صابر

أكد المستشار حمدي توفيق، محامي قناة “أزهرى”، أن قرار الجمعية العمومية للقناة الذي إتخذته اليوم الخميس، جاء بشأن اختيار هاشم قيسية رئيساً لمجلس ادارة القناة تأييداً لحكم المحكمة، وخاصة أنه صاحب أعلى نسبة أسهم بالقناة حيث يمتلك 40% من الاسهم في مقابل 10% للشيخ خالد الجندي .

وأوضح توفيق في تصريح صحفي، أن الاجتماع أقيم اليوم الخميس، بمقر هيئة الإستثمار، بحضور الشيخ خالد الجندي، والدكتور يحيي البستاني،وحسن طاطانكي، وممثليين عن هيئة الإستثمار.

وأضاف، أنه لا صحة مطلقاً لما أشيع حول الشيخ خالد الجندي بشأن تمكينه من رئاسة مجلس ادارة القناة، مؤكداً أنه بعد عزل حسن طاطانكي تم اختيار قيسية رئيساً لمجلس الادارة .

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