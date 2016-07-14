“رامى صبرى” يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

كشف الفنان رامي صبري، تفاصيل ألبومه الجديد والذي أنهى 60% منه، بعدما سجّل عشر أغاني، تعاون خلالهم مع أمير طعيمة، تامر حسين، طارق توكل، وتومة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “عرب وود”، المذاع على قناة “روتانا سينما”، أنه سيطلق ألبومه المنتظر في بداية العام المقبل.

وأكد “رامي” أنه سعيد بحفله في عيد الفطر والذي أحياه في نادي “جزيرة الورد” بمدينة المنصورة المصرية، وقدم خلاله عدداً كبيراً من أغانيه.

وطرح رامي صبري آخر ألبوماته “أجمل ليالي عمري” العام الماضي، والذي ضم 10 أغنيات منها “أجمل ليالي عمري” من كلمات تامر حسين والحان شادي حسن، و”تعالي” من ألحان مدين وكلمات تامر حسين، و”نفسها تشوفني” من ألحان رامي صبري وكلمات تامر حسين.