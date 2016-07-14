أخبار عاجلة

تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“رامى صبرى” يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

Google+ Print
“رامى صبرى” يكشف تفاصيل ألبومه الجديد “رامى صبرى” يكشف تفاصيل ألبومه الجديد

كشف الفنان رامي صبري، تفاصيل ألبومه الجديد والذي أنهى 60% منه، بعدما سجّل عشر أغاني، تعاون خلالهم مع أمير طعيمة، تامر حسين، طارق توكل، وتومة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج “عرب وود”، المذاع على قناة “روتانا سينما”، أنه سيطلق ألبومه المنتظر في بداية العام المقبل.

وأكد “رامي” أنه سعيد بحفله في عيد الفطر والذي أحياه في نادي “جزيرة الورد” بمدينة المنصورة المصرية، وقدم خلاله عدداً كبيراً من أغانيه.

وطرح رامي صبري آخر ألبوماته “أجمل ليالي عمري” العام الماضي، والذي ضم 10 أغنيات منها “أجمل ليالي عمري” من كلمات تامر حسين والحان شادي حسن، و”تعالي” من ألحان مدين وكلمات تامر حسين، و”نفسها تشوفني” من ألحان رامي صبري وكلمات تامر حسين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا