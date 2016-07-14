مسئول يمني: وفد الحكومة لن يكون فى الكويت غدا

أكد الدكتور عبد الله العليمى نائب مدير مكتب الرئيس اليمنى وعضو الوفد الحكومى فى مشاورات الكويت أن وفد الحكومة لن يكون غدا الجمعة في الكويت.

وقال العليمى ، فى صفحته على (تويتر) ، إن الوفد على استعداد للذهاب حين تكون ظروف إنجاح المشاورات مهيأة لذلك.

وأضاف أن الوفد الحكومى بعث برسالة الى اسماعيل ولد الشيخ احمد المبعوث الأممى لليمن يوضح فيها موقفه الحريص على إنجاح مساعي السلام من خلال ضوابط وضمانات واضحة تدفع لاستئناف المشاورات.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادى قد أجرى اتصالا هاتفيا مساء اليوم بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أكد فيه – وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية – رغبة اليمن الجادة وقيادتها الشرعية على احلال السلام وإنجاح المشاورات وفقا والمرجعيات المتفق عليها.

وشكر هادى أمير الكويت قيادة وشعبا على المواقف الأخوية الداعمة والدائمة تجاه اليمن والتي لن يكون آخرها الاستضافة والرعاية الكريمة لمشاورات السلام.

أ ش أ