أخبار عاجلة

تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مسئول يمني: وفد الحكومة لن يكون فى الكويت غدا

Google+ Print
مسئول يمني: وفد الحكومة لن يكون فى الكويت غدا مسئول يمني: وفد الحكومة لن يكون فى الكويت غدا

ارشيفية

أكد الدكتور عبد الله العليمى نائب مدير مكتب الرئيس اليمنى وعضو الوفد الحكومى فى مشاورات الكويت أن وفد لن يكون غدا الجمعة في الكويت.

وقال العليمى ، فى صفحته على (تويتر) ، إن الوفد على استعداد للذهاب حين تكون ظروف إنجاح المشاورات مهيأة لذلك.

وأضاف أن الوفد الحكومى بعث برسالة الى اسماعيل ولد الشيخ احمد المبعوث الأممى لليمن يوضح فيها موقفه الحريص على إنجاح مساعي السلام من خلال ضوابط وضمانات واضحة تدفع لاستئناف المشاورات.

وكان الرئيس عبد ربه منصور هادى قد أجرى اتصالا هاتفيا مساء اليوم بالشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أكد فيه – وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الحكومية – رغبة اليمن الجادة وقيادتها الشرعية على احلال السلام وإنجاح المشاورات وفقا والمرجعيات المتفق عليها.

وشكر هادى أمير الكويت قيادة وشعبا على المواقف الأخوية الداعمة والدائمة تجاه اليمن والتي لن يكون آخرها الاستضافة والرعاية الكريمة لمشاورات السلام.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

بدء اجتماع الحكومة بالوقوف دقيقة حداد على شهداء الكنيستين

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور