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“سيلينا غوميز” تحطم الأرقام القياسية من المعجبيين على مواقع التواصل الاجتماعى

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“سيلينا غوميز” تحطم الأرقام القياسية من المعجبيين على مواقع التواصل الاجتماعى “سيلينا غوميز” تحطم الأرقام القياسية من المعجبيين على مواقع التواصل الاجتماعى

نشرت النجمة الأمريكية سيلينا غوميز صورةً لها عبر تطبيق التواصل الإجتماعي “إنستقرام” وهي تشرب أحد المشروبات الغازية الشهيرة وحققت من خلالها رقماً قياسياً بعدد الإعجابات .

ونالت الصورة التي نشرتها غوميز أكثر من 4 ملايين إعجاب وهو رقم قياسي لم يحققه أي شخص على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال الصور التي ينشرها ، وتتجاوز النجمة العالمية ذلك الرقم بأضعاف من خلال الفيديوهات على نفس التطبيق ، حيث حقق مقطع نشرته وهي ترقص مع طفلة صغيرة  أكثر من 12 مليون إعجاب .

وتعتبر النجمة العالمية من أكثر النجوم نشاطاً على مواقع التواصل الإجتماعي ، وتضم صفحاتها عدد كبير من المعجبين والمتابعين ، فنصيب صفحتها على موقع “فيس بوك” حوالي 61 مليون معجب ، بينما يتابعها على “تويتر” ما يقارب الـ44 مليون متابع ، أما الإنستغرام فقد حطم الأرقام بأكثر من 89 مليون متابع متفوقة على النجمة العالمية “تايلور سويفت” بأربعة ملايين متابع .

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