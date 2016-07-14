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وكيل الأزهر: موعد نتيجة الثانوية لم يتحدد حتى الآن

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وكيل الأزهر: موعد نتيجة الثانوية لم يتحدد حتى الآن وكيل الأزهر: موعد نتيجة الثانوية لم يتحدد حتى الآن
قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف إنه حتى الآن مازالت أعمال الرصد جارية للثانوية الأزهرية، وإنه لم يتم تحديد موعد اعتماد النتيجة، لافتا إلى أن عدم التعجل فى اعتماد النتيجة هو لمصلحة الطلاب وحتى لا تحدث أخطاء، ليحصل كل طالب على حقه، وذلك رغم الإعلان عن الأول من كل قسم اليوم وتهنئة شيخ الأزهر لهم.

وأضاف وكيل الأزهر الشريف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن النتيجة هذا العام مبشرة، ونسبتها أعلى من العام الماضى، لافتا إلى أن العقوبات التى اتخدت هذا العام أقل من العام الماضى، ما يدل على تخلى الطلاب عن مفهوم الغش.

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