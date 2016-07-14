غرق شاب فى حمام سباحة بأحد فنادق شرم الشيخ

لقى شاب، اليوم الخميس، مصرعه غرقًا فى حمام سباحة بأحد فنادق شرم الشيخ.

وتلقى اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من الرائد محمد عبد الرحمن رئيس مباحث قسم ثان نبق بشرم الشيخ، يفيد بالعثور على الشاب طارق السيد أحمد 24 عامًا جثة هامدة بحمام سباحة بأحد فنادق شرم الشيخ، وذلك بعد أن حاول أحد أقربائه مساعدته أثناء غرقه ومحاولته الطفو فوق سطح الماء ولكن دون جدوى، فلم يستطع لثقل وزنه، وطلب المساعدة من إدارة الفندق ولكن عند عودتهم كان قد توفى، وخرج جثة هامدة.

وأكد الدكتور عبدالله جاب الله، مفتش صحة شرم الشيخ، أنه تبين من الفحص أن جثة الشاب ظلت تحت الماء تقريبًا من 5 إلى 7 دقائق، وتم التصريح لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى شرم الشيخ الدولى لتشريح الجثة، وجارٍ العرض على النيابة العامة والتحقيق فى الواقعة.

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