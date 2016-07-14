حجز أحد سكان العقار المنهار بشبرا الخيمة لبنائه طابقا دون ترخيص

أمر أحمد ترك وكيل أول نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس النيابة بحجز المتسبب فى انهيار عقار بمنطقة المنشية الجديدة بحى غرب شبرا الخيمة لحين وصول تحريات المباحث، بعد اتهامه ببناء طابق بدون ترخيص ما تسبب فى انهيار العقار.

وبسؤال مدير الإدارة الهندسية بحى غرب شبرا الخيمة فى تحقيقات النيابة العامة أكد أن هذا العقار مكون من طابق أرضى و4 طوابق حدث به تلفيات عبارة عن سقوط جزء من الحائط الملاصق للعقار المنهار، وأن العقار المنهار صادر بشأنه قرار هدم جزئى رقم 102 لسنة 2016 بإزالة الدور الأخير.

وكان العقيد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة قد تلقى بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 6 شارع سوريا المتفرع من شارع شاهين بالمنشية الجديدة، وتم إخطار اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية، وانتقل اللواء فرحات على نائب المدير لقطاع الجنوب واللواء على عبد المقصود مدير إدارة الحماية المدنية.

وبالفحص تبين أن العقار مساحته نحو 100 متر مربع ومكون من أربعة طوابق بعد الأرضى مملوك لورثة المدعو محمد سليمان حسانين، والدور الأرضى خالى من السكان والأول والثانى والثالث كل طابق مكون من شقتين والطابق الرابع شقة واحدة كامل المساحة وبه سبعة أسر، وتم إخلاء العقار من السكان وفصل جميع المرافق وعمل الكردون الأمنى المناسب، وعقب ذلك حدث انهيار كامل للمبنى دون حدوث ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح.

وبسؤال قاطنى العقار قرروا أن انهيار العقار جاء نتيجة قدم المبنى وأنه على حوائط حاملة دون أعمدة خرسانية، وقيام قاطن الطابق الخامس باستكمال مبانى الطابق الأخير عقب شرائه وتم ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال قاطنى العقار أنكر ما نسب إليه، وقرر أنه قام بشراء الطابق الأخير فى غضون عام 2011 عبارة عن شقة سكنية على كامل مساحة العقار وبها جميع المرافق وقدم عقد بيع يفيد ذلك.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها.

محافظ القليوبية يقرر إخلاء منزل مجاور للعقار المنهار فى المنشية الجديدة

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