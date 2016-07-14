حبس 9 أشخاص فى الدقهلية بعد مشاجرة عنيفة بالأسلحة

أمرت نيابة مركز المنصورة بإشراف المستشار أيمن عبد الهادى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية بحبس 9 من أهالى قرية منية محلة دمنة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتوجيه تهمة تكدير الأمن والسلم العام لهم، واستخدام البلطجة خلال مشاجرة كبيرة بين الأهالى.

كان اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بالقبض على 9 أشخاص فى مشاجرة تسببت فى بث الرعب والفزع فى نفوس المواطنين.

وأكدت تحريات الرائد أحمد الجندى رئيس مباحث محلة دمنة أن مشاجرة وقعت بين كل من "أحمد.ف.أ" و"وليد.ا.ع" و"أحمد.أ.إ" طرف أول، و"ثروت.ص.ا" و"خليل.م.خ" و"أيمن.ع.م" طرف ثانى، لخلافات سابقة بينهم بسبب قيام زوجة الأول بالتعدى بالضرب على أبناء أحد أطراف المشاجرة وأدت الاشتباكات إلى إصابة خمسة من الطرفين بإصابات متفرقة، مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء فى ذلك، وبتفتيش 3 منهم تم العثور على كميات من البانجو بحوزتهم.

وتبين أن خلافات سابقة بين طرفى المشاجرة تجددت وتسببت فى وقوع مشاجرة كبيرة.

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