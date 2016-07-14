جمارك مطار برج العرب تحبط محاولة تهريب 100 ألف جنيه داخل "إيشارب"

أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولى برئاسة سيد رزق مدير الجمارك بالتنسيق مع أمن الموانئ، محاولة تهريب كمية من النقد المصرى بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 88 لسنة 2003 وتعديلاته بالقانون 8 لسنة 2013 والتعليمات النقدية بهذا الخصوص.

وقال مصدر بالجمارك، اليوم الخميس، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الرحلة المسافرة إلى الكويت اشتبه سامح شرباش رئيس الوردية، فى راكب مصرى الجنسية مسافر إلى الكويت وبتفتيشه عقب إنهاء إجراءات الجوازات تم العثور على مبلغ 100 ألف جنيه مصرى مخبأة وملفوفة فى "غطاء رأس إيشارب" على ظهره.

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إحباط محاولة تهريب كمية من قطع غيار السيارات بجمارك الإسكندرية

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