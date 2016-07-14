صحة سوهاج تغلق 6 عيادات خاصة ومعمل تحاليل بدون ترخيص

قال الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة بسوهاج إن إدارة العلاج الحر فى المديرية، برئاسة الدكتور محمد نصر، تمكنت من إغلاق 6 عيادات خاصة ومعمل تحاليل بشارع المحطة بدون ترخيص.

وأضاف وكيل وزارة الصحة فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع" أن المديرية تقوم باستمرار بالمرور على العيادات والمعامل والمنشآت الصحية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أيمن للتأكد من التراخيص الخاصة بالعيادات والمنشآت الصحية.

"أوقاف سوهاج": المديرية ملتزمة بتعليمات الوزارة فى تطبيق الخطبة المكتوبة

>