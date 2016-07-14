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السودان يبدأ اجلاء رعاياه من جنوب السودان الجمعة

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السودان يبدأ اجلاء رعاياه من جنوب السودان الجمعة السودان يبدأ اجلاء رعاياه من جنوب السودان الجمعة
بدأت دولة السودان اجلاء رعاياها من جوبا خشية استئناف المعارك فى جنوب السودان المجاور الغارق فى الفوضى.

ومنذ انفصاله عن السودان وإعلان استقلاله فى 2011 تمزق جنوب السودان حرب اهلية ضارية تخللتها مجازر، اسفرت منذ 2013 عن مقتل عشرات الالاف ونزوح حوالى ثلاثة ملايين شخص.

وقبل اعلان وقف اطلاق النار الاثنين كانت جوبا مسرح مواجهات عنيفة بين قوات معسكرى الرئيس سالفا كير ونائبه رياك مشار، ما هدد بنسف اتفاق للسلام ابرم فى 2015. وحذرت الامم المتحدة من استئناف المعارك معربة عن الخشية من امتدادها الى مناطق اخرى فى البلد.

وأفاد مركز السودان الاعلامى القريب من السلطة فى الخرطوم عن بدء رحلات إجلاء المواطنين السودانيين من مدينة جوبا بدولة جنوب السودان الجمعة.

كما نقلت الوكالة عن مسئول حكومى حديثه عن حصر وتسجيل أكثر من ألفى سودانى يرغبون فى العودة الطوعية للبلاد، مشيرا الى تسيير ثلاثة إلى أربعة رحلات يومية لإعادة السودانيين المقيمين فى جنوب السودان، ويعدون بالاف. وقال ان أغلبهم يعملون بالتجارة وبعض المنظمات.

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مصر 365