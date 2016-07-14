“كلويفرت” النجم الهولندى مدير رياضى لنادى باريس سان جيرمان

أعلن باريس سان جيرمان في بيان رسمي عن تعيين النجم الهولندي السابق «باتريك كلويفرت» كمُدير رياضي جديد للنادي، حيث ستوكل له مهمة تطوير استراتيجية النادي الرياضية على المدى المتوسط والبعيد كما سيكون سفيرًا للنادي على الصعيد القاري والعالمي وسيكون مكلفًا بتحسين علاقات النادي مع أكبر الأندية واللاعبين.

بيان باريس سان جيرمان جاء كالتالي «باتريك كلويفرت، وتحت قيادة ناصر الخليفي -رئيس باريس سان جيرمان- سيلعب دورًا مهمًا جدًا في تطوير النادي على الصعيد الوطني والدولي كما أنه سيكون مكلفًا بتحديد استراتيجية النادي الرياضية على المدى البعيد، بالإضافة إلى تعيينه كسفير للنادي مكلف بالعلاقات مع بقية الأندية واللاعبين عبر العالم»

باتريك كلويفرت عبّر عن سعادته الكبيرة بالقيام بهذه الخطوة، حيث قال «أنا فخور جدًا بالانضمام لنادٍ أوروبي كبير مثل باريس سان جيرمان من أجل تقلد مسؤولية كبيرة والعمل كمدير رياضي للنادي. ابتداءً من اليوم، أتطلع لبداية عملي بطموح كبير. نريد بلوغ أهداف كبيرة في هذا النادي، وسنعمل على تحقيقها»

يُذكر أن كلويفرت لعب سنة 2007 لموسم واحد مع ليل، حيث سجل 4 أهدافًا في 14 مباراة، قبل أن يعلق حذاء ويعمل كمساعد مدرب في نيميج، تفينتي والمُنتخب الهولندي، كما أنه عمل كمحلل في قنوات بي إن سبورتس.