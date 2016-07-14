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برلماني: المجلس قد يسحب الثقة من وزير التموين في فساد القمح

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برلماني: المجلس قد يسحب الثقة من وزير التموين في فساد القمح برلماني: المجلس قد يسحب الثقة من وزير التموين في فساد القمح

النائب جلال عوارة_أرشيفية

صرح النائب جلال عوارة عضو لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب المصري للتحقيق في قضية الفساد المتعلقة بصوامع تخزين القمح، اليوم الخميس، بأن مجلس النواب المصري قد يلجأ الى سحب الثقة من الدكتور خالد حنفي وزير المصري على اثر هذه القضية اذا تبين أن الفشل في مواجهتها يرجع إليه.

وأشار عضو لجنة تقصي الحقائق خلال مداخلة هاتفية له ضمن حلقة اليوم من برنامج “اليوم في ساعة” الذي تقدمه الاعلامية دعاء جاد على قناة “النهار اليوم” أن النيابة العامة اذا اكتشفت جريمة تلاعب أوسرقة في القضية المتعلقة بصوامع القمح فإنها ستتخذ كا فة الإجراءات القانونية، مؤكدًَا أنها تتخذ الاجراءات من تلقاء نفسها.

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