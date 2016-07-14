وزير التعلم يتفقد كنترولات الثانوية العامة بقطاع القاهرة الكبرى

تفقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الهلالي الشربيني، اليوم الخميس ، لجان النظام والمراقبة (الكنترولات) لامتحانات الثانوية العامة بقطاع القاهرة الكبرى، رافقه خلالها رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص والرسمي للغات نائب رئيس عام الامتحان محمد سعد.

وبدأ الهلالي جولته اليوم الخميس بلجان النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة بمدرسة الحلمية الإعدادية القديمة للبنين، تفقد خلالها الأقسام المختلفة (الشئون الإدارية، وقسم الإحصاء، وغرفة الحاسب الآلي)، واطمأن على انتظام العمل بداخلها.

وانتقل الهلالي بعد ذلك إلى كنترول مدرسة الخديوية؛ للتأكد من انتظام أعمال الكنترول وعمليات رصد درجات طلاب الثانوية العامة “الدور الأول”، واطمأن على سير تصحيح المواد وفق القواعد المعمول بها، ثم اطمأن الوزير على سير أعمال الكنترول بلجنة النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة بقطاع القاهرة – غرب شبرا الخيمة، حيث تفقد حجرة الترقيم والحاسب الآلي.

وشدد الوزير على عدم إعلان النتائج من الكنترول إلا بعد اعتمادها، موجهًا بالتنبيه على جميع العاملين في الكنترولات بالحفاظ على سرية النتائج وأعمال الرصد وتحقيق الانضباط في نتائج الامتحانات، كما شدد على جميع العاملين بلجان النظام والمراقبة برفع كفاءة العمل، ومضاعفة الجهود، موجها جميع رؤساء الكنترولات بالتواجد المستمر داخل اللجان في الأيام المقبلة؛ لضمان الحفاظ على سرية النتائج، لحين الإعلان عنها.

أ ش أ