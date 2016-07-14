الاسترليني يرتفع أمام الدولار بعد قرار “بنك إنجلترا” بتثبيت أسعار الفائدة

ارتفع الجنية الاسترليني بعد قرار “بنك إنجلترا” ببقاء أسعار الفائدة عند مستوى قياسي منخفض، بنسبة 5ر0% اليوم الخميس.

وكانت الأسواق تتوقع انخفاض أسعار الفائدة بنسبة 25ر0% على الأقل بسبب المخاوف من الآثار الاقتصادية السلبية لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك قررت لجنة السياسة النقدية الحفاظ على أسعار الفائد عند 5ر0%.

وارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 5ر1% أمام الدولار، ليسجل 1.3341 دولار. كما ارتفع أمام اليورو بنسبة 25ر1% ليسجل 1.2002 يورو.

وأغلق مؤشر “فايننشال تايمز 100″ الرئيس في بورصة لندن تداولات اليوم الخميس على انخفاض بنسبة 25ر0%، أو 93ر15 نقطة ليسجل 654.47ر6 نقطة، مقارنة بإغلاق يوم أمس الأربعاء، حيث سجل 670.40ر6 نقطة.

وبلغ أعلى معدل للمؤشر عند 743.42ر6 نقطة، بينما بلغ أقل مستوى له عند 648.40ر6 نقطة.

أ ش أ