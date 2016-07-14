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الاسترليني يرتفع أمام الدولار بعد قرار “بنك إنجلترا” بتثبيت أسعار الفائدة

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الاسترليني يرتفع أمام الدولار بعد قرار “بنك إنجلترا” بتثبيت أسعار الفائدة الاسترليني يرتفع أمام الدولار بعد قرار “بنك إنجلترا” بتثبيت أسعار الفائدة

الجنيه الاسترليني

ارتفع الجنية الاسترليني بعد قرار “بنك إنجلترا” ببقاء الفائدة عند مستوى قياسي منخفض، بنسبة 5ر0% اليوم الخميس.

وكانت الأسواق تتوقع انخفاض أسعار الفائدة بنسبة 25ر0% على الأقل بسبب المخاوف من الآثار الاقتصادية السلبية لخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، ورغم ذلك قررت لجنة السياسة النقدية الحفاظ على أسعار الفائد عند 5ر0%.

وارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 5ر1% أمام الدولار، ليسجل 1.3341 دولار. كما ارتفع أمام اليورو بنسبة 25ر1% ليسجل 1.2002 يورو.

وأغلق مؤشر “فايننشال تايمز 100″ الرئيس في بورصة لندن تداولات اليوم الخميس على انخفاض بنسبة 25ر0%، أو 93ر15 نقطة ليسجل 654.47ر6 نقطة، مقارنة بإغلاق يوم أمس الأربعاء، حيث سجل 670.40ر6 نقطة.

وبلغ أعلى معدل للمؤشر عند 743.42ر6 نقطة، بينما بلغ أقل مستوى له عند 648.40ر6 نقطة.

أ ش أ

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