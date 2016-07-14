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"CDC": معدل الانتحار بين مرضى الصرع يتعدى 22%

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"CDC": معدل الانتحار بين مرضى الصرع يتعدى 22% "CDC": معدل الانتحار بين مرضى الصرع يتعدى 22%
معدل الانتحار بين الناس المصابين بالصرع تعدى 22% مقارنة بعموم السكان، وفقا لدراسة جديدة نشرت من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الأمريكى.

الانتحار هو واحد من الأسباب الرئيسية للوفاة فى الولايات المتحدة، وأشارت الدراسة الحديثة أن الصرع يرفع من فرص حديث الاضطرابات النفسية والانتحار.

ولتأكيد نتائج الدراسة، استخدم الباحثون بيانات من مركز السيطرة على الأمراض القومى الأمريكى بحول الوفيات الناتجة عن الانتحار فى الفترة 2003-2011.

ووجد الباحثون أن الأشخاص المصابين بالصرع بين نسبة الأشخاص الذين توفوا نتيجة الانتحار تعدت 22% مقارنة بعموم السكان.

وكشفت الدراسة أيضا أن الأشخاص الذين يعانون من الصرع أكثر عرضة للانتحار بالسم، لذلك يجب على مقدمى الرعاية الصحية والأقارب الموجودين فى المنزل على إزالة المواد الضارة التى يمكن أن يتم تناولها من قبل مرضى الصرع.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical Xpress”، وذلك فى الثالث عشر من شهر يوليو الجارى.


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