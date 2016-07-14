البابا تواضروس الثاني يرأس قداس رسامة 11 راهبة جديدة

ترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، قداس رسامة 11 راهبة لدير القديسة دميانة والأنبا مويسيس ببني منصور البلينا بسوهاج، وقد أقيمت الصلوات بدير الشهيد أبو سيفين بمصر القديمة.

وسميت الراهبات الجديدات بأسماء : بستيس، هلبيس، دميانة، مارينا، ماكرينا، مريم، إيريني، كيرية، إيلارية، أنسطاسيا، ثيئودورا.

وحضر صلوات الرهبنة: مطران البلينا ورئيس الدير الأنبا ويصا، والأسقف العام لكنائس وسط القاهرة سكرتير المجمع المقدس الأنبا رافائيل، وأسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر الأنبا دانيال، والأسقف العام لكنائس مصر القديمة والخدمات العامة والاجتماعية الأنبا يوليوس، وعدد من كهنة البلينا.

أ ش أ