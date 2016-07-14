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صراع الصفقات - فيرمايلين يرفض ويستهام وينتظر أرسنال

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صراع الصفقات - فيرمايلين يرفض ويستهام وينتظر أرسنال صراع الصفقات - فيرمايلين يرفض ويستهام وينتظر أرسنال

ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية المقربة من نادي برشلونة أن مدافع الفريق توماس فيرمايلين تلقى عرضا من نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي للانضمام له خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت الصحيفة أن مدافع منتخب بلجيكا رفض عرض ويستهام وفضل انتظار نادي أرسنال.

وينتظر فيرمايلين حاليا رد مسؤولي أرسنال عليه بشأن العودة مرة أخرى لصفوف أرسنال، بعدما اقترب من الرحيل عن برشلونة.

وكان فيرمايلين انضم لصفوف برشلونة منذ عامين قادما من أرسنال مقابل 15 مليون يورو.

ولعب فيرمايلين البالغ من العمر 30 عاما 21 مباراة فقط خلال موسمين مع برشلونة وسجل هدفا.

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