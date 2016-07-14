صراع الصفقات - جوارديولا يطلب التعاقد مع أفضل ظهير أيمن في اليورو

طلب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا التعاقد مع ظهير أيمن فريق بايرن ميونيخ الألماني جوشوا كيميتش لتدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن جوارديولا يأمل في ضم الظهير الأيمن الشاب كيميتش، الذي تألق مع منتخب ألمانيا في بطولة 2016 السابقة.

وقالت الصحيفة إن مانشستر سيتي رصد 20 مليون جنيه إسترليني لضم كيميتش بناء على رغبة المدرب الإسباني.

كيميتش البالغ من العمر 21 عاما حصل على لقب أفضل ظهير أيمن في بطولة الأمم الأوروبية السابقة التي أقيمت في فرنسا وفازت بها البرتغال، بعدما قدم أداء مميز مع ألمانيا حتى نصف النهائي.

وكان كيميتش انضم لصفوف بايرن بداية الموسم الماضي قادما من نادي لايبزيج مقابل 7 ملايين يورو، بناء على طلب جوارديولا الذي كان مدربه الموسم الماضي في بايرن.