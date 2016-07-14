أخبار عاجلة

تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صراع الصفقات - جوارديولا يطلب التعاقد مع أفضل ظهير أيمن في اليورو

Google+ Print
صراع الصفقات - جوارديولا يطلب التعاقد مع أفضل ظهير أيمن في اليورو صراع الصفقات - جوارديولا يطلب التعاقد مع أفضل ظهير أيمن في اليورو

طلب المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب جوارديولا التعاقد مع ظهير أيمن فريق بايرن ميونيخ الألماني جوشوا كيميتش لتدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية أن جوارديولا يأمل في ضم الظهير الأيمن الشاب كيميتش، الذي تألق مع منتخب ألمانيا في بطولة 2016 السابقة.

وقالت الصحيفة إن مانشستر سيتي رصد 20 مليون جنيه إسترليني لضم كيميتش بناء على رغبة المدرب الإسباني.

كيميتش البالغ من العمر 21 عاما حصل على لقب أفضل ظهير أيمن في بطولة الأمم الأوروبية السابقة التي أقيمت في فرنسا وفازت بها البرتغال، بعدما قدم أداء مميز مع ألمانيا حتى نصف النهائي.

وكان كيميتش انضم لصفوف بايرن بداية الموسم الماضي قادما من نادي لايبزيج مقابل 7 ملايين يورو، بناء على طلب جوارديولا الذي كان مدربه الموسم الماضي في بايرن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع