كلويفرت مديرا رياضيا لسان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعيين الهولندي باتريك كلويفرت مديرا رياضيا بالنادي.

وكان كلويفرت يشغل منصب المدير الفني لفريق أياكس الهولندي قبل تركه والاتجاه نحو نادي العاصمة الفرنسية.

يأتي ذلك بعد أسابيع من إقالة المدير الفني السابق للفريق لوران بلان وتعيين الإسباني أوناي إيمري مدربا للفريق.

ويأمل سان جيرمان في تدعيم صفوفه بقوة من خلال المدربين والإداريين واللاعبين من أجل المنافسة على دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأبرم سان جيرمان صفقتين حتى الآن وهما التعاقد مع لاعب وسط منتخب بولندا وإشبيلية الإسباني السابق جرزيجورز كريشوفياك، كذلك جناح نادي نيس حاتم بن عرفة.