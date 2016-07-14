صراع الصفقات - رانييري يريد ضم مدافع فرنسا

يسعى كلاوديو رانييري المدير الفني لفريق ليستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي للتعاقد مع مدافع منتخب فرنسا وفريق إشبيلية الإسباني عادل رامي.

وذكرت صحيفة "الصن" الإنجليزية أن المدرب الإيطالي العجوز يأمل في التعاقد مع عادل رامي الذي ظهر بمستوى مميز في بطولة الأمم الأوروبية السابقة مع منتخب بلاده فرنسا، لتدعيم صفوف الثعالب قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويحاول رانييري تدعيم خط دفاع ليستر بقوة نظرا لتقدم عمر الثنائي ويس مورجان وروبرت هوث، حيث تعاقد منذ أسابيع مع مدافع سبورتنج خيخون الإسباني لويس هيرنانديز.

وتعاقد ليستر أيضا مع الثنائي نمبالياس ميندي لاعب الوسط، والمهاجم النيجيري أحمد موسى.

رامي البالغ من العمر 30 عاما تألق الموسم الماضي مع إشبيلية واستطاع الفوز ببطولة الدوري الأوروبية كذلك التأهل لنهائي اليورو مع منتخب فرنسا.