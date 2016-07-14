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أول ضابط يدير تيران وصنافير: الجزيرتان سعوديتان والملك عبد العزيز سلمهما لمصر

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أول ضابط يدير تيران وصنافير: الجزيرتان سعوديتان والملك عبد العزيز سلمهما لمصر أول ضابط يدير تيران وصنافير: الجزيرتان سعوديتان والملك عبد العزيز سلمهما لمصر
قال اللواء إبراهيم محمود أول ضابط مصرى يدير "تيران" و"صنافير" إنه طلب استعارة الجزيرتين من الملك عبد العزيز آل سعود فى نطاق جامعة الدول العربية والتى تسهل الإجراءات، أو باستخدام قانون الإعارة والتأجير الذى أصدرته أمريكا وقت الحرب العالمية الثانية.

وأضاف خلال لقائه مع الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، أن الأمر عندما وصل لرئاسة الجيش للفريق حيدر والذى أرسلها للملك فاروق، واستجاب وأرسل زوج أخته اللواء إسماعيل شريف وزير الحربية وقتها، لافتاً إلى أنه عند عرض الموضوع على الملك عبد العزيز رد قائلاً: "سلموا الجزيرتين لأخونا فاروق"، مردفاً: "سعدت جدا ورحت على الجزيرتين وأول واحد شافهم وأول واحد حط رجليه عليهم، رغم أنه ليس بهم موضع لقدم، وكلهم أشواك من الصخور والتى لا تشجع إنسانا على النزول فيها، ولذلك جئت بدوريات من سلاح الحدود القادرين على التعامل مع الأراضى الصعبة، ثلاث دوريات كل واحدة من 30 فرد، واحدة لتيران وأخرى لصنافير، والثالثة لنقطة 91 بطابا".

وتابع اللواء إبراهيم محمود: "كنت أبلغ من العمر 30 عاما حينما توليت إدارة الجزيرتين، وأملى أعيش سنتين عشان أشوف أمل الرئيس فى نهضة بالمدة الأولى له"، لافتاً إلى أن هناك عبئا كبير على الرئيس السيسي.

وأوضح أنه بدأ تأسيس قاعدة إدارية بالجزيرتين بعد تسلمهما، بكل عنصر من عناصر القوات البرية من مشاة ومضادة للطائرات وإشارة وأشغال ومهندسين ومهمات، مشيراً إلى أنه تم استلام أربعة مراكب حربية عام 1949 تم استخدامها فى السيطرة على خليج العقبة.

وذكر اللواء إبراهيم محمود، أنه تمت السيطرة جيداً على الموقف، لافتاً إلى أنه تعرف على جمال عبد الناصر حينما كان كبير معلمين ووصفه فى تقريره بأنه "دقيق للغاية".

وأكد أنه أول من طالب بإرجاع الجزيرتين إلى ، موضحاً أن الحقيقة واضحة وبسيطة وتغيرت بواسطة أشخاص من أو وزارة التربية والتعليم بسبب الجهل وسوء التقدير تتم الخروج عن الحقيقة، لافتاً إلى أنه هو من طلب الجزيرتين، ولا بد من عودة الحق لأصحابه، وأى بيانات قيلت خطأ يجب تصحيحها.

وأوضح أن الإخوان لهم مصلحة فى تهييج الشعب على الحكومة والرئيس، لافتاً إلى أنه كان يجب رد الجزيرتين منذ فترة ونحن تأخرنا فى ذلك، وعند استعجالهم بدأت المراسلات.

أول ضابط مصرى يدير "تيران وصنافير": المشككون فى سعودية الجزيرتين "جهلاء"
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مصر 365

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