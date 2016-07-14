مران الأهلي - فقرة بدنية قوية من ليندمان قبل المواجهة الحاسمة

خصص مايكل ليندمان مدرب أحمال النادي الأهلي فقرة بدينة قوية للاعبي الفريق استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام الوداد الرياضي المغربي.

الأهلي يستعد لمواجهة الوداد يوم السبت في مباراة مصيرية سيتحدد حظوظ الفريق في استكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا من عدمها.

وقسم ليندمان لاعبي الأهلي إلى 3 مجموعات. بحيث تخوض كل مجموعة تدريبات بدنية على مراحل.

ويسعى مدرب الأحمال لرفع الحالة البدنية للاعبي الأهلى إلى أقصى درجة قبل مواجهة الوداد.

ووضع الأهلي نفسه في مأزق كبير بعدما خسر أول مباراتين على التوالي في دوري الأبطال ليحتل المركز الأخير في مجموعته.

بينما يحتل الوداد صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط. ويتقاسم أسيك ميموزا وزيسكو المركز الثاني برصيد 3 نقاط.