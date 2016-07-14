أخبار عاجلة

تمتلك شركة إنتاج ولديها ابن تونسي.. 15 معلومة عن صبا مبارك -
تحملت الاكتئاب من أجل «الريجيم» وتنازلت عن إرثها.. 14 معلومة عن «مي جابر» -
8 الصبح - د/سامي عبد الفتاح إستشاري إستشاري الحساسية يتحدث عن أمراض الصيف والوقاية منها -
بالصور- للرجل.. قصَات الشعر لعام 2017 -
بالفيديو- رد فعل مذيعة قرأت خبر مقتل زوجها على الهواء بالصدفة -
مقتل شاب خلال مشاجرة بسبب "كلب" في دمياط -
8 الصبح - لقاء مع الصحفي د/محمد الباز للتعليق والتحليل لأحداث تفجير كنائس مصر بالأمس -
محافظ المنيا يعزي الأنبا مكاريوس في شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
بعد تفجيري طنطا والإسكندرية.. "التسويق السياحي بالصعيد": لن نتحمل 7 سنين "عجاف" أخرى -
تأجيل محاكمة 43 إخوانيًا لتحريضهم على العنف بمنيا القمح لـ 3 يوليو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مران الأهلي - فقرة بدنية قوية من ليندمان قبل المواجهة الحاسمة

Google+ Print
مران الأهلي - فقرة بدنية قوية من ليندمان قبل المواجهة الحاسمة مران الأهلي - فقرة بدنية قوية من ليندمان قبل المواجهة الحاسمة

خصص مايكل ليندمان مدرب أحمال النادي الأهلي فقرة بدينة قوية للاعبي الفريق استعدادا للمواجهة الحاسمة أمام الوداد الرياضي المغربي.

الأهلي يستعد لمواجهة الوداد يوم السبت في مباراة مصيرية سيتحدد حظوظ الفريق في استكمال بطولة دوري أبطال إفريقيا من عدمها.

وقسم ليندمان لاعبي الأهلي إلى 3 مجموعات. بحيث تخوض كل مجموعة تدريبات بدنية على مراحل.

ويسعى مدرب الأحمال لرفع الحالة البدنية للاعبي الأهلى إلى أقصى درجة قبل مواجهة الوداد.

ووضع الأهلي نفسه في مأزق كبير بعدما خسر أول مباراتين على التوالي في دوري الأبطال ليحتل المركز الأخير في مجموعته.

بينما يحتل الوداد صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط. ويتقاسم أسيك ميموزا وزيسكو المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع