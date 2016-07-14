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مران الزمالك - إصابة سالم

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مران الزمالك - إصابة سالم مران الزمالك - إصابة سالم

تعرض محمد سالم مهاجم نادي الزمالك لإصابة خلال مران الفريق يوم الخميس استعدادا لمواجهة صن داونز في دوري الأبطال.

الزمالك يستعد لمواجهة صن داونز يوم الأحد في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا. وذلك بعد عدم إقامة لقاء الجولة الثانية أمام وفاق سطيف بعد استبعاد الفريق الجزائري من البطولة.

وخلال مران الزمالك يوم الخميس تعرض محمد سالم لإصابة بشد في العضلة الضامة ليغادر المران قبل نهايته.

ومن المنتظر أن يجري سالم إشاعة لتحديد مدى إصابته ومدة غيابه عن الملاعب.

ولعب سالم 7 مباريات هذا الموسم في الدوري مع الزمالك. نجح في تسجيل هدفين.

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