القبض على11 راقصة بجمصة لارتدائهن ملابس مثيرة و قيامهن بأفعال مخلة

ألقت مباحث الآداب القبض على 11 راقصة بجمصة، لاستخدمهن ملابس مثيرة، وقيامهن بأفعال مخلة بالآداب العامة.

وتلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بأنه أثناء تنفيذ حملة مكبرة من ضباط مباحث الاداب على بعض الملاهى الليلية بمدينة جمصة، تم ضبط 11 راقصة لاستخدمهن ملابس مثيرة، وقيامهن بأفعال مخلة بالآداب العامة، وتبين عدم حملهم تصاريح للعمل. وتم تحرير محاضر لهم وجار عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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