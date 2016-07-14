حبس ربة منزل قتلت زوجها بسبب معاشرتها من "الدبر" فى الخصوص

أمرت نيابة الخصوص برئاسة المستشار محمود سعيد، بحبس "ربة منزل" أربعة أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بقتل زوجها فى مشاجرة بينهما بسبب رغبته فى معاشرتها من الدبر فى الخصوص بالقليوبية.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عمرو إدريس مأمور قسم الخصوص بالواقعة، ودلت تحريات المباحث، بتلقى المباحث بلاغا من " زينب .خ " 32 سنة ربة منزل ومقيمة القاهرة، بأنها تركت منزل الزوجية أمس للمبيت لدى شقيقتها بالمرج، وعند عودتها عصرا اكتشفت كسر باب الشقة خاصتها ووجود زوجها "أحمد ر" 36 سنة عامل جثة هامدة، ملقى بصالة الشقة، وبعثرة محتويات الشقة، واشتبهت في الوفاة جنائياً، حيث تبين سرقة مبلغ مالى 1300 جنيه من الدولاب.

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث القليوبية لسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط الجناة، و انتقل العميد عبدلله جلال رئيس فرع البحث الجنائى فى الخانكة، لفحص وإجراء المعاينة اللازمة، و تبين أن المجنى عليه يرتدى شورت أزرق وفانلة لبنى اللون حافى القدمين ملقى على وجهه بالصالة وتوجد آثار بعثرة بمحتويات صالة الشقة وكسر شاشة التليفزيون، وعثر بجواره على هاتفه المحمول ويد معدنية للمكنسة الكهربائية الخاصة بالمنزل.

أسفرت تحريات مباحث قسم الخصوص برئاسة المقدم محمد سعيد عرفان عن وجود خلافات زوجية بين الزوجة والزوج كان آخرها منتصف ليل أمس، حيث تنامى إلى سمع الجيران تلك المشاجرة، وبإعادة مناقشة الزوجة عن ظروف وملابسات الواقعة قررت أمام النقيب محمد الجمل معاون مباحث القسم بحدوث مشاجرة بينهما بسبب طلبه مواقعتها من الدبر فاعترضت على ذلك وحدثت بينهما مشاجرة فقامت بالتعدى عليه بالضرب بيد المكنسة مما أدى الى وفاته، وقررت أن زوجها كان فى حالة إعياء نظراً لتعاطيه المواد المخدرة، وعقب ذلك قامت بالذهاب إلي شقيقتها والإبلاغ عن الواقعة على خلاف الحقيقة، وأضافت أنها إدعت كذباً سرقة مبلغ مالى، و بالكشف علي المتهمة تبين سابقة إتهامها في القضية رقم 2440 جنح قسم عين شمس القاهرة لسنة 2008 سرقة متجر

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3398 ادارى قسم الخصوص لسنة 2016م ، وبعرضه علي النيابة العامة أصدرت قرارها السابق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية

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