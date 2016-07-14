تكريم طاقم مسلسل "يا ريت" من قبل إذاعة "صوت الغد"

بعد فوز مسلسل "يا ريت" بالمرتبة الأولى في برنامج " "statistics مع الاعلاميين رجا ناصر الدين و رودولف هلال عبر "صوت الغد" كأفضل مسلسل درامي رمضاني للعام 2016، أقامت الإذاعة سهرة عشاء مميزة جمعت أبطال العمل الممثلة ماغي بوغصن والممثل قيس الشيخ نجيب وباقة من أبرز نجوم المسلسل، مع المنتج جمال سنان، والمخرج فيليب اسمر والكاتبة كلوديا مرشليان، وبحضور لجنة تحكيم البرنامج المؤلفة من أهم الاسماء الصحافية في لبنان ومن بينهم الزميلة إيمان ابراهيم التي تمّ منحها درعاً تكريمياً من الإذاعة عربون شكر وتقدير على مشاركتها معهم.

يذكر أن هذا العمل كان من إنتاج "إيغل فيلمز " لصاحبها السيد جمال سنان، وأقيمت السهرة مساء الثلاثاء في “Dados Cafe” وتم نقلها مباشرة عبر هواء صوت الغد، والبرنامج من إعداد علاء مرعب وماريا دخل الله، إخراج نضال معتوق، وإشراف صديق الفنانين أنطونيو إبراهيم، وإنتاج إذاعة صوت الغد.